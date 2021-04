Sowohl CDU-Chef Laschet als auch der CSU-Vorsitzende Söder haben ihre Bereitschaft zur Kanzlerkandidatur für die Union erklärt. Söder sagte nach einer Klausurtagung der Unionsfraktionsspitze in Berlin, er wolle antreten, wenn neben seiner Partei auch die verschiedenen Gremien der CDU seine Kandidatur unterstützten. Sollte dies nicht der Fall sein, werde er sich ohne Gram zurückziehen und in Bayern bleiben.

Laschet betonte auf der gemeinsamen Pressekonferenz, man werde die Frage nach der Kanzlerkandidatur in einem Abstimmungsprozess beider Parteien in naher Zukunft klären. Es solle derjenige ins Rennen gehen, der nach Ansicht der Union die besten Chancen habe, die Bundestagswahl zu gewinnen. Laschet fügte hinzu, man habe sich gegenseitig attestiert, dass es beide könnten.



Der Unions-Fraktionsvorsitzende Brinkhaus von der CDU mahnte eine rasche Klärung der Kandidaturfrage an. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt betonte, die Zeit sei reif, um zügig eine Entscheidung zu treffen. Morgen tagen die Präsidien beider Parteien in separaten Präsenzsitzungen.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.