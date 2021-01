CSU-Chef Söder will die Festlegung des nächsten Kanzlerkandidaten der Union nicht von den Ergebnissen der kommenden Landtagswahlen abhängig machen.

Grundlage der Entscheidung werde ein gemeinsamer Vorschlag von ihm und dem neuen CDU-Vorsitzenden Laschet sein, sagte Söder der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Diesen werde man zum optimalen Zeitpunkt vorlegen. Laschet sei als Parteivorsitzender derjenige, der über die Aufstellung der CDU entscheide, betonte Söder. Damit aber sei nicht schon gesagt, wer für die Aufgabe favorisiert sei. Der bayrische Ministerpräsident unterstrich, es wäre ungewöhnlich, wenn derjenige zum Kanzlerkandidat bestimmt werde, der schlechtere Chancen hätte. Söder liegt in den Umfragen bislang vor Laschet, hat bislang aber stets erklärt, sein Platz sei in Bayern.



Die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sind für März geplant, die Bundestagswahl wurde auf den 26. September terminiert.

