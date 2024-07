Karlsruher Urteil zum Wahlrecht

Der rechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Krings, begrüßte, dass die Wahlrechtsreform in Teilen für verfassungswidrig erklärt wurde. Dies sei eine große Niederlage für die Ampel, sagte im Krings im Deutschlandfunk . Er bedauerte jedoch, dass Überhangmandate entfallen dürfen. Diesen Teil habe das Verfassungsgericht dünn begründet, bemängelte der CDU-Politiker. Krings sieht zudem kritisch, dass die Entscheidung künftig regelmäßige Änderungen am Wahlrecht ermögliche. ( Das Interview in voller Länge als PDF