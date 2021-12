Impfstoff-Knappheit: Union spricht von politischem Manöver des neuen Gesundheitsministers Lauterbach. (picture alliance / Waldemar Thaut)

Lauterbach rufe Feuer, um dann Feuerwehr zu spielen – obwohl er wisse, dass es gar nicht brenne, schrieb der gesundheitspolitische Sprecher der Union, Sorge, in einem Brief an seine Fraktionskollegen. Ein Blick auf die Fakten zeige, dass dies ein durchsichtiges politisches Manöver sei, um die SPD von der Großen Koalition abzusetzen. Tatsächlich stehe mit den Lieferungen für Dezember genug Impfstoff zur Verfügung, um den 34 Millionen geimpften Erwachsenen, für die eine Booster-Impfung noch ausstehe, kurzfristig ein entsprechendes Angebot machen zu können. Dies gelte auch unabhängig davon, wie viel Impfstoff im ersten Quartal 2022 geliefert werde, so Sorge.

Kritik an der bisherigen Impfstoff-Beschaffung äußerten Vertreter der Ärzteschaft und der Krankenkassen. Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, sprach von einem fatalen Signal an alle, die mit vollem Einsatz die Pandemie bekämpften. Bundesärztepräsident Reinhardt warf der alten Bundesregierung ein unprofessionelles Management vor. Bundesarbeitsminister Heil, SPD, kritisiert seinen früheren Kabinettskollegen Spahn und erklärte, da habe die Vorgängeradministration offensichtlich "nicht klar Schiff gemacht".

