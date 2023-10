Landtagswahlen

Themenfoto zur Landtagswahl in Bayern am 8.Oktober 2023. (picture alliance / Sven Simon / Frank Hoermann)

Die SPD reagierte hingegen zerknirscht auf die historischen Wahlschlappen in Bayern und Hessen. Der Bundesvorsitzende Klingbeil kündigte an, man werde das Abschneiden in den Ländern und im Bund aufarbeiten. Generalsekretär Kühnert unterstrich die Rückendeckung seiner Partei für Bundesinnenministerin Faeser, die Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten in Hessen war.

Politiker von Grünen und FDP sahen einen Zusammenhang zwischen der Arbeit der Bundesregierung in der Ampelkoalition und den Verlusten ihrer Parteien.

Die AfD hingegen feierte sich als großer Gewinner. Angesichts der deutlichen Zuwächse könnten alle extrem stolz sein, so Parteichefin Weidel.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.