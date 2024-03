Krieg im Gazastreifen

Der Hafen von Gaza ist durch Luftangriffe zerstört. Nun muss eine Lösung her, um Hilfsgüter so schnell wie möglich in die Region zu bringen. (picture alliance / Xinhua News Agency / Mohammed Ali)

Es gebe keinen Hafen und Pontons seien unsicher und könnten angegriffen werden. Zudem brauche es zwei Monate bis die Seebrücke installiert sei und danach gebe es weiterhin das Problem, die humanitären Hilfsgüter im Gazastreifen zu verteilen. Wadephul befürwortete eine Beteiligung an zusätzlichen Hilfslieferungen über den Landweg

Scholz spricht von gemeinsamer Hilfe für den Gazastreifen

Die Bundeswehr will sich offenbar am geplanten Seekorridor für Hilfslieferungen in den Gazastreifen beteiligen. Bundeskanzler Scholz kündigte auf X an, gemeinsam mit den USA, Katar und weiteren Staaten wolle man dafür sorgen, dass mehr Hilfe nach Gaza gelange. Das Magazin "Spiegel" meldete, geprüft werde unter anderem eine Beteiligung der Deutschen Marine. Wadepuhl zufolge sind die Schiffe der Bundeswehr aber nicht für die flachen Gewässer vor Gaza geeignet.

Habeck sieht keinen Schwenk in deutscher Position

Vizekanzler Habeck sprang Scholz zur Seite. Er sieht in der Beteiligung Deutschlands an einem Seekorridor keine neue politische Position der Bundesregierung. Man habe immer versucht, humanitäre Hilfe zu ermöglichen, sagte der Grünen-Politiker nach einem Gespräch mit UNO-Generalsekretär Guterres in New York. Wegen der humanitären Notlage in der Region müsse man nun Umwege gehen. Die Lage habe dabei ihren Ursprung im Terror der Hamas. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministers könnte Berlin Nahrungsmittel und medizinische Unterstützung liefern.

Pläne für Hilfe über See

Die Pläne für einen Seekorridor stammen aus den USA. Gebaut werden soll, zusammen mit anderen Ländern, ein temporärer Pier, an dem große Schiffe andocken können. Bislang gibt es im gesamten Gazastreifen keinen Tiefwasserhafen. Ein Sprecher des Pentagon sagte, die Vereinigten Staaten wollten zwei Millionen Mahlzeiten pro Tag für die Menschen bereitstellen. Nach den Worten von US-Präsident Biden will Israel für die Sicherung des provisorischen Hafens sorgen.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.