Der für Samstag angekündigte Gesprächstermin zwischen Union und FDP über eine Regierungsbildung steht noch infrage.

Die CDU habe noch keinen festen Termin mit seiner Partei vereinbart, sagte FDP-Generalsekretär Wissing im ZDF. Am Sonntag werde man mit der SPD sprechen. Sowohl die Union als auch die SPD wollen mit der FDP und den Grünen über eine mögliche Koalition beraten.



Grüne und FDP hatten die Gespräche zur Regierungsbildung mit einem Vierer-Treffen eingeleitet. Für Freitag ist ein weiteres Treffen in größerer Runde geplant. Wissing betonte, die Programme beider Parteien lägen in vielen Punkten weit auseinander. Man habe aber den Auftrag der Wähler, miteinander zu besprechen, ob man sich in einer Koalition zusammenfinden könne. Das setze aber voraus, dass man sich besser kennenlerne und eine Vertrauensgrundlage schaffe.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.