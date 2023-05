Staatsbürgerschaftsrecht

Symbolfoto zur doppelten Staatsbürgerschaft. (imago / Sven Simon)

Der parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Fraktion, Frei, sagte der Zeitung "Die Welt", die Autokorsos am vergangenen Wochenende in vielen deutschen Städten sollten eine Warnung sein. Die Pläne der Bundesregierung erhöhten das Risiko, dass mehr Menschen eingebürgert würden, die nicht ausreichend integriert seien. Frei fügte hinzu, er empfinde die Begeisterung in Deutschland über Erdogans Wahlsieg als "bedrückend".

Die Grünen-Innenpolitikerin Kaddor hob im Gespräch mit derselben Zeitung hervor, nur die Hälfte der rund 3,5 Millionen Deutschen mit türkischen Wurzeln sei überhaupt wahlberechtigt. Es habe auch eine große Zahl von Nichtwählern gegeben - zu ihnen zählten Hunderttausende kurdischstämmige Deutsche, sagte Kaddor.

