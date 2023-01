Bundeskanzler Scholz hat bisher wenig zur Aufklärung über seine Rolle im Cum-Ex-Skandal beigetragen. (dpa-news / Christian Charisius)

Das sagte der Obmann von CDU und CSU im Bundestagsfinanzausschuss, Hauer, der "Rheinischen Post" und dem Bonner "General-Anzeiger". Scholz soll demnach in der nächsten Sitzung des Bundestags-Finanzausschusses am 18. Januar befragt werden. Hauer sagte weiter, man halte die Erinnerungslücken des Bundeskanzlers, der seinerzeit Hamburger Bürgermeister war, über seine Treffen mit dem Warburg-Bankier Olearius für vorgeschoben. Die Union erwarte von Scholz, dass er im Finanzausschuss Widersprüche aufkläre und reinen Tisch mache, so der CDU-Finanzpolitiker.

