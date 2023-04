Steuerskandal

Union will Untersuchungsausschuss zur Warburg-Bank

Die Unionsfraktion im Bundestag will zur politischen Aufarbeitung des Steuerskandals um die Hamburger Warburg-Bank einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Das kündigte Fraktionsvize Middelberg in Berlin an. Der Ausschuss soll klären, ob Bundeskanzler Scholz in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister in den Jahren 2016 und 2017 politischen Einfluss auf den Steuerfall genommen hat.

04.04.2023