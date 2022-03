Oppositionsführer Friedrich Merz, CDU-Bundesvorsitzender, spricht in der Generaldebatte im Plenum im Bundestag. (dpa/ Kay Nietfeld)

In der Haushaltswoche im Bundestag nutzt die Opposition die Beratungen über den Etat des Kanzleramts traditionell zu einer allgemeinen Aussprache über die Politik der Regierung. Merz sagte zum Auftakt der Generaldebatte, von der von Bundeskanzler Scholz angesichts des Krieges in der Ukraine ausgerufenen Zeitenwende sei in der Regierungspolitik nichts zu spüren. Dem Haushalt lägen Annahmen zugrunde, die in der aktuellen Situation schon keine Gültigkeit mehr besäßen. Im Grunde müsste die Regierung große Teile ihres Koalitionsvertrages neu verhandeln, erklärte der CDU-Politiker.

Kritik auch von AfD und Linkspartei

Kritik kam auch von den Oppositionsparteien AfD und Linke. Deren Fraktionsvorsitzender Bartsch sprach von einer Politik der sozialen Kälte.

Bundeskanzler Scholz verteidigte im Anschluss von Merz' Rede das Vorgehen seiner Regierung. Der Krieg in der Ukraine verdeutliche, dass Deutschland mehr in die Verteidigung und Sicherheit investieren müsse, sagte Scholz in der Generaldebatte zum diesjährigen Haushalt. Vor diesem Hintergrund sei das anvisierte Sondervermögen für die Bundeswehr gerechtfertigt. Zugleich gelte es, Herausforderungen wie den Klimawandel und die Bekämpfung der andauernden Corona-Pandemie im Blick zu behalten. Die Politik der Ampelkoalition gewährleiste dies, erklärte der SPD-Politiker.

Weiterführende Artikel zum Krieg in der Ukraine

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren. Lesen Sie auch:

China als Partner Russlands - Pekings Rolle beim Krieg in der Ukraine

Diese Nachricht wurde am 23.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.