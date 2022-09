Unions-Fraktionsvize Johann Wadephul. (picture alliance/dpa/Axel Heimken)

Der CDU-Politiker sagte der Funke-Mediengruppe, Bundesverteidigungsministerin Lambrecht biete statt Hilfe erneut nur Almosen an. Damit aber sei in einem Konflikt dieser Größe und Intensität kein einzelnes Gefecht zu gewinnen. Wadephul forderte Bundeskanzler Scholz auf, heute auf der Bundeswehrtagung in Berlin die Lieferung von schweren Waffen sowie Kampf- und Schützenpanzern anzukündigen. - Die Bundesverteidigungsministein hatte gestern die Lieferung von zwei Mehrfachraketenwerfer-Systemen Mars inklusive 200 Raketen sowie 50 gepanzerten Fahrzeuge vom Typ Dingo an die Ukraine angekündigt.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen rief die europäischen Staaten auf, der Ukraine Kampfpanzer zur Verfügung zu stellen. Die Ukrainer hätten bewiesen, dass sie sich verteidigen könnten, wenn sie die richtigen militärischen Mittel hätten, sagte von der Leyen "Bild TV". Die Bundesregierung lehnt Panzerlieferungen bislang mit der Begründung ab, es dürfe hier keine deutschen Alleingänge geben.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.