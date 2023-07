Europäisches Asylrecht

Thorsten Frei, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, plädiert für eine Abschaffung des Individualrechts auf Asyl. (pa/dpa)

Die Situation an den Außengrenzen der Europäischen Union sei unhaltbar, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Die wirklich Schutzbedürftigen blieben beim jetzigen System außen vor, weil nur die Starken, die es nach Europa schafften, davon profitierten. Sein Vorschlag einer Kontingentlösung bedeute daher einen Paradigmenwechsel, erklärte Frei. Man müsse dazu in allen Mitgliedsländern die Grundlagen des Asylrechts anfassen.

Der SPD-Innenpolitiker Lindh sieht in Freis Vorstoß dagegen eine Verschlechterung der Chancen für die Schutzbedürftigen. Die ins Gespräch gebrachte Identifizierung dieser Menschen beispielsweise durch das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNHCR, könne Jahre in Anspruch nehmen. Freis Vorschlag sei nicht praktikabel, sagte Lindh ebenfalls im Deutschlandfunk.

Frei hatte in einem Beitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" für die Abschaffung des Individualrechts auf Asyl in der Europäischen Union plädiert. Es solle durch Kontingente für die Aufnahme von Flüchtlingen ersetzt werden. Konkret schlug er vor, dass bis zu 400.000 Schutzbedürftige aufgenommen und dann in der EU verteilt werden sollten.

