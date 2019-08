Die Innenminister der unionsregierten Länder unterstützen die Pläne von Bundesinnenminister Seehofer zur Verschärfung der Grenzkontrollen.

Bei einem Treffen in Dresden forderten sie unter anderem den Einsatz von Videogeräten mit Gesichts-Erkennungs-Software, um die Arbeit der Bundespolizei im grenzüberschreitenden Verkehr zu erleichtern. Auch soll es Extremisten erschwert werden, an Waffen zu kommen. Hintergrund ist die Ermordung des hessischen Regierungspräsidenten Lübcke. In diesem Fall war der Hauptverdächtige lange als Neonazi bekannt und in einem Schützenverein aktiv. Hessens Innenminister Beuth schlug zudem vor, die Frist für das Löschen von DNA-Proben von zehn auf 25 Jahre zu verlängern.