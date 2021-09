Unions-Kanzlerkandidat Laschet dringt auf eine stärkere europäische Zusammenarbeit bei internationalen Krisen. Der CDU-Politiker sagte im Interview der Woche des Dlf, bei den nächsten EU-Gipfeln müsse etwa erörtert werden, wie man auch dann souverän und handlungsfähig bleibe, wenn die USA sich nicht beteiligten.

Laschet bezog sich dabei vor allem auf die Situation in Afghanistan. Eine große Mission zur Stabilisierung des gesamtes Landes werde Europa nicht tragen können. Aber es müsse möglich sein, etwa den Flughafen für Rettungsflüge eigenständig zu sichern, betonte Laschet.



Darüber hinaus gebe es Bedarf an mehr Zusammenarbeit in der Migrationspolitik, etwa durch Schaffung eines gemeinsamen Erfassungssystems für Asylanträge. Im Kampf gegen den Terror müssten auch die Nachrichtendienste auf eine gemeinsame Kartei von Gefährdern zurückgreifen können.



Laschet nimmt am Abend zum zweiten Mal an einer Fernsehdebatte mit SPD-Kanzlerkandidat Scholz und der Kanzlerkandidatin der Grünen, Baerbock, teil. Zentrale Themen der Dreier-Debatte vor zwei Wochen waren das Tempo beim Klimaschutz sowie Koalitionsoptionen.



SIe können hier das gesamte Interview nachhören.



Diese Nachricht wurde am 12.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.