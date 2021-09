Unions-Kanzlerkandidat Laschet hat sich für ein verstärktes Engagement der Bundesländer bei der Aufnahme von gefährdeten Menschen aus Afghanistan ausgesprochen.

Im Interview der Woche des Deutschlandfunks forderte Laschet die Länder auf, eigene Programme einzurichten. Er erinnerte daran, dass Baden-Württemberg im Jahr 2016 Jesidinnen aus dem Nordirak aufgenommen habe. Wenn es jetzt wieder die Möglichkeit gebe, bedrohten Frauen zu helfen, sei er sicher, dass auch der Bund zustimmen werde, sagte der CDU-Vorsitzende.



Laschet forderte außerdem eine verstärke Zusammenarbeit der Europäer bei der Sicherheitspolitik. Die EU müsse auch dann militärisch souverän und handlungsfähig bleiben, wenn die USA sich nicht an gemeinsamen Einsätzen beteiligten.



Laschet nimmt am Abend zum zweiten Mal an einer Fernsehdebatte mit SPD-Kanzlerkandidat Scholz und der Kanzlerkandidatin der Grünen, Baerbock, teil.



SIe können hier das gesamte Interview nachhören.



In unserem Newsblog zur Bundestagswahl finden Sie weitere Meldungen und Entwicklungen.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.