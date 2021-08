Unions-Kanzlerkandidat Laschet ist nach Einschätzung des Plagiateprüfers Martin Heidingsfelder "noch viele Antworten offen geblieben".

Laschet habe von ihm entsprechend einen umfangreichen Fragenkatalog bekommen, den müsse dieser nun abarbeiten, sagte Heidingsfelder im Deutschlandfunk. Wenn in dieser Woche nichts komme, werde er bei Laschet nachhaken. Heidingsfelder hatte jüngst eine Passage aus dessen Buch "Die Aufsteigerrepublik. Zuwanderung als Chance" aus dem Jahr 2009 aufgezeigt, die textliche Übereinstimmungen mit einem anderen Buch aufweist.



Heidingsfelder führte aus, er wisse natürlich immer ein bisschen mehr, als er öffentlich sage. Aber in diesem Fall wolle er sich zunächst mit Aussagen zurückhalten, weil Laschet erklärte habe, er werde die Sache umfassend prüfen lassen. Heidingsfelder betonte, er sei gespannt welche Fachleute Laschet mit der Prüfung beauftrage, und zu welchen Ergebnissen diese kämen. In dem ersten Fall sei die Sache klar, da habe der CDU-Chef ja bereits eingeräumt, dass er eine Passage übernommen habe, ohne sie im Literaturverzeichnis zu vermerken. Sachen von jemand anderem in sein Buch zu übernehmen, gehe halt nicht. Dafür habe sich Laschet aber auch entschuldigt. Alles andere werde die Zeit zeigen.

Plagiateprüfer Stefan Weber hatte Laschet bereits entlastet

Der österreichische Plagiatsprüfer Stefan Weber hatte bereits am Wochenende erklärt, er habe nach einer eigenen Prüfung keine weiteren Plagiate in Laschets Buch entdeckt. Eine entsprechende Analyse veröffentlichte der Medienwissenschaftler auf seiner Internetseite. Sein Ergebnis sei entlastend für den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen.



Weber hatte eine Reihe von Textähnlichkeiten zwischen dem Buch der Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock "Jetzt. Wie wir unser Land erneuern" und anderen Publikationen öffentlich gemacht.

