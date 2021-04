Bundeswirtschaftsminister Altmaier wirbt dafür, bei der Entscheidung über den Kanzlerkandidaten der Union die Stimmung an der Basis zu berücksichtigen.

Der CDU-Politiker sagte den Sendern RTL/ntv, es komme nicht so sehr darauf an, was die Präsidien sagten. Diese stünden immer zu ihren Vorleuten. Man müsse vielmehr eine Lösung finden, die von weiten Teilen der Union getragen werden könne. Die Parteivorsitzenden Laschet und Söder hatten sich beide gestern erstmals öffentlich bereit erklärt, die Kanzlerkandidatur zu übernehmen.



Der frühere CDU-Generalsekretär Polenz sagte mit Blick auf Forderungen nach einer stärkeren Einbindung der Bundestagsfraktionen, diese müssten zwar eng mit dem Spitzenkandidaten zusammenarbeiten, die Entscheidung falle aber in der Partei. Der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Linnemann mahnte eine rasche und einvernehmliche Entscheidung an. Er sagte im Deutschlandfunk, Laschet und Söder wüssten um ihre Verantwortung.



Am Vormittag ist das CDU-Präsidium in einer Präsenzveranstaltung in Berlin zusammengekommen. Nachmittags berät das CSU-Präsidium in einer Videoschalte.

