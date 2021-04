Der CDU-Politiker Bernhard Vogel hat eine schnelle Entscheidung über den Kanzlerkandidaten der Union gefordert. Die Frage verdiene keinen Aufschub mehr, eine Antwort müsse möglichst in den nächsten Tagen erfolgen, sagte der frühere Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und von Thüringen im Deutschlandfunk.

Man müsse anerkennen, dass die beiden Bewerber Laschet und Söder die Voraussetzungen erfüllten. Sie führten jeweils erfolgreich ein großes Bundesland und hätten gezeigt, dass sie Wahlkämpfe führen und auch gewinnen könnten. Vogel kritisierte, dass Söder zunächst zugesichert habe, sich den Entscheidungen der CDU-Gremien unterzuordnen. Jetzt aber stelle er die Legitimität der gewählten Gremien in Frage. Das mache die Situation so schwierig.



Im Grunde gebe es zwei Positionen: Die eine setze auf Entscheidungen in den Gremien, die andere stütze sich auf Umfrageergebnisse. Dies halte er für gefährlich, betonte Vogel. Meinungsumfragen könnten sich verändern - vor ein paar Monaten habe der Gesundheitsminister die meiste Unterstütztung gehabt. Zudem gebe es bei Umfragen keine Verantwortlichen. Gremien könne man dagegen abwählen.



So ärgerlich die Situation sei, so sehr tröste ihn seine Erfahrung aus früheren Auseinandersetzungen, die teilweise heftiger gewesen seien, meinte Vogel. Als Beispiele nannte er die Kandidaturen von Helmut Kohl, Franz Josef Strauß und Edmund Stoiber. Die Union werde auch heute zusammenbleiben und eine bedeutende Rolle behalten.

Selbst gesetzte Frist läuft ab

Laschet und Söder hatten am vergangenen Dienstag zugesagt, bis Ende der Woche eine Entscheidung herbeizufühen, wer Kanzlerkandidat der Union wird.



Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Linnemann, warnte vor einer "Kampfabstimmung" über die Kanzlerkandidatur. Jetzt werde eine gemeinsame Lösung gebraucht, sagte Linnemann den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Ansonsten würden Gräben aufgerissen, die sich nur schwer wieder zuschütten ließen. Er persönlich stehe nach wie vor zu Laschet, erklärte Linnemann.



Der Chef des Arbeitnehmerflügels CDA, Laumann, sagte der Zeitung "Bild am Sonntag", auf Laschet sei Verlass. Laumann ist in Nordrhein-Westfalen Sozialminister im Kabinett Laschets. Dagegen plädierte der CDU-Landesvorsitzende von Thüringen, Hirte, mit Hinweis auf Umfragewerte indirekt für eine Kanzlerkandidatur Söders.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.