CDU-Chef Laschet hat in einer Sondersitzung des Bundesvorstands seine Bereitschaft zur Kanzlerkandidatur bekräftigt. Wie mehrere Agenturen unter Berufung auf Teilnehmerkreise berichten, soll Laschet in den Beratungen auf eine offene Debatte bestanden und seine Kritiker aufgefordert haben, aus der Deckung zu kommen.

Dem Vernehmen nach regte Laschet zudem an, dass nicht nur die gewählten Vorstandsmitglieder, sondern auch die beratenden Mitglieder zu Wort kommen sollten. Umstritten ist, ob über die Kanzlerkandidatur die CDU-Basis, die Kreisvorsitzenden oder der Bundesvorstand mitentscheiden sollen.



CSU-Chef Söder hatte mit Blick auf die Vorstandssitzung der Schwesterpartei erklärt, wenn es dort eine klare Entscheidung zugunsten Laschets gebe, dann werde die CSU das akzeptieren. In den Landesverbänden und unter CDU-Bundestagsabgeordneten gab es in der vergangenen Woche eine starke Unterstützung für Söder.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.