Der CSU-Vorsitzende Söder will das CDU-Vorstandsvotum für seinen Konkurrenten Laschet als Kanzlerkandidaten der Union offenbar anerkennen. Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf Parteikreise. Söder will sich um 12 Uhr zur Frage der Kanzlerkandidatur der Unionsparteien in der CSU-Parteizentrale persönlich äußern.

Der CDU-Bundesvorstand hatte sich in der vergangenen Nacht hinter Laschet gestellt. In einer geheimen Wahl stimmten 31 Mitglieder für den Parteichef und 9 für Söder. Es gab 6 Enthaltungen. Söder hatte angekündigt, die Entscheidung der Schwesterpartei zu respektieren.



Inzwischen haben sich zahlreiche CDU-Politiker hinter Laschet als Kanzlerkandidaten gestellt. Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Frei sprach im Deutschlandfunk von einem starken Votum für den Parteichef. Er lehnte eine zusätzliche Abstimmung innerhalb der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ab. Der frühere Unionsfraktionschef Merz gratulierte Laschet. Er schrieb auf Twitter, man richte jetzt den Blick nach vorne. Bundeswirtschaftsminister Altmaier hatte sich gestern noch für Söder ausgesprochen. Nun rief er zu Geschlossenheit auf. Er sagte, die Entscheidung für Laschet sei mit großer Mehrheit erfolgt, dem sollten sich nun alle verpflichtet fühlen.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.