Innerhalb der Union regt sich Widerstand gegen die von der Koalition geplante Frauenquote für Unternehmensvorstände.

Der Vizechef des Parlamentskreises Mittelstand, der CSU-Politiker Michelbach, sagte der "Saarbrücker Zeitung", man werde alles tun, um diese Quote zu verhindern. Er warnte vor Überregulierung und betonte, die Union habe schon zu viele Grundsatzpositionen einem wankelmütigen Zeitgeist geopfert.



Die schwarz-rote Koalition hatte sich grundsätzlich darauf geeinigt, dass in Vorständen börsennotierter und paritätisch mitbestimmter Unternehmen mit mehr als drei Mitgliedern spätestens ab einer Neubesetzung ein Mitglied eine Frau sein muss. Die Einigung soll in den kommenden Tagen den Koalitionsspitzen zur abschließenden Entscheidung vorgelegt werden.



Michelbach sagte, es sei zu befürchten, dass es sich bei der Vorgabe nur um eine Hintertür handele, durch die die Quote dann auf immer mehr Betriebe ausgeweitet werde. Am Ende seien dann auch die mittelständischen Unternehmen betroffen und nicht mehr nur die großen Aktiengesellschaften.

