Es sei absehbar, dass die Schutzmaßnahmen angesichts der drohenden Omikron-Welle intensiviert würden, sagte die wirtschaftspolitische Sprecherin der Fraktion, Klöckner, der Deutschen Presse-Agentur. In diesem Fall drohten vielen Unternehmen noch stärkere Umsatzeinbrüche. Diese seien existenz- und arbeitsplatzbedrohend. Daher müsse die Ministerpräsidentenkonferenz nicht nur die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beschließen, sondern auch die Corona-Hilfen in den Blick nehmen, betonte die CDU-Politikerin. Sie forderte die Ampel-Koalition auf, schnellstmöglich Gespräche mit der EU-Kommission zu führen, um sich entsprechende Schritte genehmigen zu lassen.

Bund und Länder beraten am Nachmittag über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. In der Videokonferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Scholz geht es laut einer Beschlussvorlage auch um Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene.

