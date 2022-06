Ferda Ataman

Thorsten Frei, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion (pa/dpa)

Er sagte der Zeitung "Die Welt", wer ein Regierungsamt bekleide, sollte sich in besonderem Maße für ein Miteinander in der Gesellschaft engagieren. Mit ihren provozierenden und spalterischen Aussagen habe sich Ataman selbst für das Amt disqualifiziert. Auch aus den Reihen der FDP war Kritik gekommen. Die Initiative Migrantinnen für Säkularität und Selbstbestimmung veröffentlichte einen offenen Brief an die Fraktionsvorsitzenden der Ampel-Koalition. Darin raten sie von der Wahl Atamans ab. Diese habe sich häufig diskriminierend geäußert gegenüber Migranten, die ihre politischen Meinungen nicht teilten, heißt es. Der Brief ist von mehr als 30 Personen unterzeichnet, darunter der Bundesvorsitzende der Kurdischen Gemeinde Deutschland, Toprak.

Gestern hatte sich Ataman mehreren Bundestagsfraktionen vorgestellt. Sie muss vom Bundestag gewählt werden. Ihr wird vorgeworfen, sich abwertend über Menschen ohne Migrationshintergrund geäußert zu haben.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.