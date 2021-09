Nach der konstituierenden Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag hat der CDU-Vorsitzende Laschet angekündigt, in den nächsten Tagen mit FDP und Grünen zu sprechen.

Man habe diese Wahl nicht gewonnen, sagte Laschet in Berlin. In einer unübersichtlichen Lage wie dieser müsse aber jede demokratische Partei bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Auch der neugewählte Fraktionsvorsitzende Brinkhaus erklärte, die Union biete ihre Gesprächsbereitschaft an. Natürlich habe man ein Interesse daran, mit eine Koalition zu formen. Es gebe hierbei keinen Widerspruch zu CSU-Chef Söder. Dieser hatte vor der Fraktionssitzung klar gemacht, dass er den Auftrag für eine Regierungsbildung zuerst bei SPD, Grünen und FDP sieht.

