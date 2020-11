Die Überlegungen von Bundesinnenminister Seehofer zur Abschiebung von Straftätern und Gefährdern nach Syrien finden Unterstützung in der Unionsfraktion.

Es sei zu prüfen, ob man Gefährder in die von der Türkei kontrollierte Zone in Nordsyrien zurückführen könne, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Frei, der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf. Er rief Außenminister Maas auf, baldmöglichst ein ausführliches und differenziertes Lagebild über Syrien zu erstellen.



Der generelle Abschiebestopp für Syrien gilt seit 2012. Derzeit läuft die Regelung noch bis Jahresende. Bundesinnenminister Seehofer will erreichen, dass sie nicht verlängert wird. Die Entscheidung darüber trifft die Innenministerkonferenz, die am 9. Dezember beginnt.

