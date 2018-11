CDU und CSU wollen in der Debatte über den UNO-Migrationspakt einen eigenen Antrag für den Bundestag erarbeiten.

Dieser solle zusammen mit der SPD eingebracht werden, teilte der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Harbarth am Abend in Berlin mit. Man sei der Auffassung, dass der Pakt im nationalen Interesse liege. Harbarth betonte, die in Deutschland vergleichsweise hohen Standards wie etwa Grundleistungen und Zugang zum Arbeitsmarkt führten zu einem erheblichen Migrationsdruck. Daher sei es wichtig, dass Mindeststandards auch in anderen Teilen der Welt etabliert würden. Am Donnerstag wird der Bundestag auf Antrag der AfD über den Migrationspakt debattieren. Die Partei lehnt das Regelwerk ab.



Der Pakt umfasst eine Reihe von Leitlinien in der Migrationspolitik und Standards im Umgang mit Flüchtlingen. Deren Umsetzung ist rechtlich nicht bindend.