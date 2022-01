Die Stadt Köln wirbt auf Plakattafeln für ihr Impfangebot. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Christoph Hardt)

Pilsinger sagte den Funke-Medien, die Masern-Impfpflicht und auch die Covid-Impfpflicht für bestimmte Einrichtungen seien keine Gewissensentscheidungen gewesen. Die Entscheidung zur Einführung einer allgemeinen Covid-Impfpflicht sei es somit auch nicht. CDU und CSU arbeiteten stattdessen an einem eigenen Antrag für eine Impfpflicht ab 50 Jahren. Damit könne man damit das Gesundheitssystem effektiv schützen und den Eingriff in die Freiheit so gering wie möglich halten, meinte Pilsinger.

Nach Plänen der Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP soll der Bundestag in Form fraktionsübergreifender Anträge über die Einführung einer Impfpflicht entscheiden. In der FDP gibt es dagegen aber Widerstand. Bereits beschlossen ist eine Corona-Impfpflicht für das Personal in Einrichtungen mit besonders gefährdeten Personen. Sie gilt ab Mitte März.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.