Atomausstieg

Unionsfraktion will Untersuchungsausschuss zur Abschaltung der letzten AKW

Die Unionsfraktion im Bundestag will einen Untersuchungsausschuss zur Abschaltung der letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland einsetzen. Die Parlamentarier von CDU und CSU brachten am Nachmittag einen entsprechenden Antrag auf den Weg.