Hohe Energiekosten

Die Bundesregierung will säumige Gaskunden unterstützen. (imago/photothek/Thomas Imo)

Diese Haushalte sollten als Gas-Basisbedarf mindestens die ersten 5.000 Kilowattstunden für einen gesetzlichen Fixpreis von 6,5 Cent pro Kilowattstunde erhalten, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Eine Ausweitung des Wohngeldes reiche nicht, da davon zu wenige profitierten. Bundeskanzler Scholz kündige Entlastungen an, aber es werde jetzt monatelang nichts entschieden, meinte Spahn. Die Bundesregierung mache Sommerpause. - Gestern hatte die Bundesregierung bekanntgegeben, den Gasimporteur Uniper mit Steuermilliarden zu retten, weil das Unternehmen durch ausbleibende russische Lieferungen in Not geraten ist. Zudem sollen die höheren Preise mit einer Umlage an alle Gasverbraucher weitergegeben werden. Diese kommt zu den jetzt oft fälligen Preiserhöhungen dazu. Die Koalition plant deswegen weitere Entlastungen. Unter anderem sollen mehr Menschen vom Wohngeld profitieren.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.