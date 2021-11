Unionsfraktionsvorsitzender Brinkhaus bei einer Rede im Bundestag. (dpa / Michael Kappeler )

Vor allem in Fragen der Zuwanderung gestalte sich der Vertrag ganz weit links, sagte Brinkhaus im Deutschlandfunk. Der CDU-Politiker sprach wörtlich von einer "brutalen Offenheit in Sachen Migration". Dies halte er in jedem Fall für falsch. Zudem sei überhaupt nicht geklärt, wie die neue Bundesregierung ihre zahlreichen Vorhaben finanzieren wolle, wie beispielsweise stabile Renten und Kindergrundsicherung.

Brinkhaus betonte, seiner Ansicht nach gebe es aber viel wichtigere Punkte, als über den Koalitionsvertrag zu reden. In der derzeitigen Corona-Lage müssten nun alle gemeinsam dafür sorgen, die vierte Welle zu brechen - und da nehme er die Union nicht aus. Die alte und die neue Regierung müssten nun bis zur Vereidigung zusammenarbeiten und alles auf den Prüfstand stellen, was bisher gemacht worden sei. Der Bundestag könne schnell zusammenkommen und die epidemische Lage wieder in Kraft setzen, die dem Bund mehr Verfügungsgewalt in der Pandemiebekämpfung einräumt. Brinkhaus brachte außerdem Teil-Lockdowns ins Gespräch, die größere Teile des gesellschaftlichen Lebens betreffen, beispielsweise Weihnachtsmärkte oder Sportveranstaltungen mit tausenden Zuschauern.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.