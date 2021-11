Unionsgeführte Länder fordern Änderungen beim Infektionsschutzgesetz (Fotostand)

Die unionsgeführten Bundesländer halten die Vorlage von SPD, Grünen und FDP für nicht zustimmungsfähig. Der Gesetzentwurf sei unzureichend, um eine weitere dynamische Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, heißt es in einem Brief des nordrhein-westfälischen Regierungschefs Wüst, der Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist. Das Schreiben ist unter anderem an SPD-Kanzlerkandidat Scholz gerichtet. Dieser rief zum geschlossenen Kampf gegen die Pandemie auf und warnte vor parteipolitischen Manövern. Auch der Vorsitzende der FDP, Lindner, verteidigte das Vorgehen der Ampel-Parteien in der Corona-Krise. Die geplante Reform des Infektionsschutzgesetzes beinhalte wirksame Maßnahmen, die den Ländern eine effektive Pandemiebekämpfung ermöglichten, sagte Lindner bei einer Veranstaltung der "Süddeutschen Zeitung".

SPD, Grüne und FDP wollen mit der Gesetzesänderung die epidemische Lage als Rechtsbasis für Corona-Einschränkungen ersetzen, und zwar durch einen verkleinerten Katalog möglicher Länder-Auflagen. Der Bundesrat will am Freitag über die Vorlage abstimmen, der Bundestag bereits morgen.

