Mit Blick auf den internationalen Einsatz in Afghanistan spricht sich Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet dafür aus, Europa zu eigenständigen größeren Missionen zu befähigen. "Wir werden nicht ein ganzes Land wie Afghanistan alleine tragen können. Dazu brauchen wir auch in Zukunft die Nato", sagte der CDU-Politiker im Dlf. Aber Europa solle schon die Ambition haben, einen Flughafen wie den in Kabul sichern zu können, um eigene Staatsbürger und Ortskräfte herauszuholen.

Er plädierte dafür, die Kooperation der europäischen Länder in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die seit 1990 angestrebt werde, zu verbessern und auszubauen. Damit solle Handlungsfähigkeit auch dann gewährleistet werden, wenn die USA sich nicht beteiligten. Ob die Verteidigungsausgaben im Bundestag dann deutlich steigen müssten, um dieses Ziel zu erreichen, beantwortete der Unionspolitiker nicht.

(picture alliance/dpa | Kay Nietfeld)Das Wahlprogramm von CDU und CSU

Die Union präsentiert in ihrem Wahlprogramm Pläne für ein "Modernisierungsjahrzehnt". Kernpunkte sind Steuersenkungen, Bürokratieabbau und der Erhalt des Industriestandorts Deutschland bei gleichzeitiger Stärkung des Klimaschutzes.

Laschet plädiert für europäische Gefährderdatei

Auch bei der Zusammenarbeit der Nachrichtendienste brauche es "mehr Europa", erklärte Armin Laschet. Im Kampf gegen den Terror müssten auch die Nachrichtendienste auf eine gemeinsame Kartei von Gefährdern zurückgreifen können. Die Anschläge etwa in Frankreich 2015 zeigten: "Terroristen arbeiten über Grenzen hinweg. Aber wir haben bis zur Minute nicht einmal eine gut funktionierende Gefährderdatei, sodass Frankreich und Deutschland und Belgien die exakt gleichen Namen der Gefährder kennt und untereinander austauscht."

Migrationspolitik der EU

Darüber hinaus gebe es Bedarf an mehr Zusammenarbeit in der Migrationspolitik auf europäischer Ebene, etwa durch Schaffung eines gemeinsamen Erfassungssystems für Asylanträge und im Idealfall auch eine Verteilung Geflüchteter über Europa nach "gerechten Schlüsseln". Ebenso wichtig sei zudem, den Schutz der EU-Außengrenzen wie etwa der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei nicht nur einem Land zu überlassen. Dort müsse Frontex "illegale Migration, Menschenhandel und andere Kriminalität unterbinden und mit den Ländern auf der anderen Seite der Grenze, in diesem Fall der Türkei, auch über Rücknahme verhandeln", sagte der Unionspolitiker.

Aufnahme von Menschen aus Afghanistan

Armin Laschet hat sich im "Interview der Woche" außerdem für ein verstärktes Engagement der Bundesländer bei der Aufnahme von gefährdeten Menschen aus Afghanistan ausgesprochen. Er forderte, mehr Länder sollten die rechtliche Möglichkeit nutzen, Landesaufnahmeprogramme einzurichten. Zuletzt hatte das Bundesinnenministerium die notwendige Zustimmung dazu verweigert. Der Unionspolitiker geht aber davon aus, dass das Bundesinnenministerium dies künftig ermöglichen werde.

(picture-alliance/ dpa | Karl-Josef Hildenbrand)Bundestagswahl 2021 - Welche Koalitionen sind denkbar?

Eine künftige Regierungskoalition wird voraussichtlich aus mindestens drei Parteien bestehen müssen. Das legen die aktuellen Umfragewerte zur Bundestagswahl nahe. Doch nicht jedes Bündnis, das rechnerisch möglich erscheint, ist auch inhaltlich denkbar. Ein Überblick.

In Bezug auf die Bundestagswahl bekräftigte der Unions-Kanzlerkandidat seine Warnung vor einem Linksbündnis. Er spreche nicht von einem Schreckgespenst, sondern es sei eine reale Möglichkeit, dass eine Regierung aus SPD, Grünen und Linken entsteht. Doch die wäre aus seiner Sicht "ein Schaden für Deutschland, sowohl für die Stabilität als auch für den Wohlstand".

Mehr zum Thema Bundestagswahlprogramme