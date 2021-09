Der Kanzlerkandidat der Union, Laschet, hat das Team vorgestellt, mit dem er inhaltlich die letzten Wochen des Wahlkampfs bestreiten will. Es besteht aus vier Männern und vier Frauen. Neben dem früheren Unions-Fraktionsvorsitzenden Merz und weiteren Personen aus der Politik hat Laschet den Terrorismus-Experten Peter Neumann ausgewählt.

Merz wurde als Wirtschaftsexperte ins Team berufen, für Digitalisierung und Innovation soll Digital-Staatsministerin Bär von der CSU stehen. Den Bereich Klimapolitik soll Unionsfraktions-Vize Jung abdecken. Peter Neumann wird Laschets Experte für innere Sicherheit. Der 46-Jährige ist seit 2008 Direktor des International Centre for the Study of Radicalisation am Londoner King’s College. Auch für den Kulturbereich hat Laschet jemanden berufen, der bisher keine politische Karriere gemacht hat: den Musikmanager Joe Chialo.



Laschet betonte, es gehe bei der Bundestagswahl in 23 Tagen um eine Richtungsentscheidung, deshalb sei es nun wichtig, über Inhalte zu sprechen. Dies könne man über Theorien, aber auch mit Menschen tun.

Alle Mitglieder des heute vorgestellten Teams:

Friedrich Merz, früherer Fraktionschef und Kandidat für den Bundestag

Andreas Jung, stellvertretender Unionsfraktionsvorsitzender

Dorothee Bär, Staatsministerin für Digitalisierung

Peter Neumann, Politikwissenschaftler

Karin Prien, schleswig-holsteinische Bildungsministerin

Silvia Breher, stellvertretende CDU-Vorsitzende

Joe Chialo, Musikmanager und Kandidat für den Bundestag

Barbara Klepsch, sächsische Kultusministerin

Kritik: Kaum Regierungsmitglieder vertreten

Aus den anderen politischen Lagern kommt generelle Kritik an der Aufstellung eines Expertenteams. Die SPD verbreitet bei Twitter einen Slogan mit den Worten: "Unser Team hat 400.000 Mitglieder". Die Partei "Die Linke" bemängelt vor allem die Benennung von Friedrich Merz.



Der Generalsekretär der FDP, Wissing, macht darauf aufmerksam, dass amtierende Ministerinnen und Minister im Team von Laschet kaum eine Rolle spielten: dies zeige, wie wenig die CDU von der Arbeit der Großen Koalition überzeugt sei.

"Kein Schattenkabinett"

Angesichts der schlechten Umfragewerte war der Druck auf Laschet gestiegen, sich mit mehreren Unterstützern zu präsentieren, um die inhaltliche und politische Breite der Union deutlicher zu machen. In den vergangenen Wochen hatte der Kanzlerkandidat mehrfach betont, dass er kein sogenanntes Schattenkabinett aufstellen werde.



Bei der Präsentation des Teams appellierte er nun auch an die SPD, ebenfalls "weitere Persönlichkeiten" zu präsentieren. Die Sozialdemokraten "versteckten" ihr Personal, kritisierte Laschet.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.