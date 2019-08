Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hat bekräftigt, dass beide Unionsparteien an der Schwarzen Null im Bundeshaushalt festhalten.

Sie sagte zum Abschluss der zweitägigen Unionsklausur in Dresden, das Prinzip eines ausgeglichenen Haushalts sei für CDU und CSU unabdingbar. Sie fügte hinzu, es gehe auch um die Frage, wie die wirtschaftliche Dynamik in Deutschland erhalten werden könne - etwa mit weniger Bürokratie oder beschleunigten Genehmigungsverfahren.



In Dresden waren die Präsidien der beiden Parteien zusammengekommen. In Sachsen und Brandenburg finden am Sonntag Landtagswahlen statt.