CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer hat angesichts unterschiedlicher Strömungen in den Unionsparteien zu Zusammenhalt aufgerufen.

Auf Twitter zitierte sie einen Ausspruch des früheren US-Präsidenten Lincoln, wonach ein Haus, das in sich geteilt sei, nicht bestehen könne. Diese Worte seien eine zeitlose Mahnung und Aufforderung, betonte Kramp-Karrenbauer. Auch in CDU und CSU gehe es nur gemeinsam. In den Schwesterparteien hatte sich zuletzt die liberal ausgerichtete Plattform "Union der Mitte" gegründet. Daneben gibt unter anderem auch die konservative "Werte-Union".



Zuletzt hatte die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Merkel die Gründung der "Union der Mitte" als einen "Ausdruck von Lebendigkeit" in den Schwesterparteien begrüßt.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.