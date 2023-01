Kontroverse um Panzer-Lieferungen

Thorsten Frei ist Parlamentarischer Geschäftsführer der Unions-Fraktion im Bundestag (picture alliance / Geisler-Fotopress / Frederic Kern / Geisler-Fotopress)

Die beiden kleineren Ampel-Partner müssten wegen der Differenzen mit der SPD über Panzerlieferungen an die Ukraine endlich konsequent handeln und einen Neuanfang unter veränderten Vorzeichen suchen, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Frei, der "Bild"-Zeitung. Der CDU-Politiker schlug eine Jamaika-Koalition unter Führung der Union vor. Auch Freis Parteikollege Röttgen forderte Grüne und FDP zum Bruch des Ampel-Bündnisses auf.

Einzelne Vertreter der Liberalen und der Grünen hatten Bundeskanzler Scholz in der Frage der Panzerlieferungen zuletzt Verzagtheit vorgeworfen. Der SPD-Bundesvorsitzende Klingbeil kritisierte dies und legte den Vorsitzenden von Grünen und FDP eine Intervention nahe. Er sagte, er wisse, was er als Parteichef tun würde, wenn aus seiner Partei ständig solche Querschüsse kämen. Klingbeil betonte zudem, in der SPD gebe es volle Rückendeckung für den Grundsatz des Kanzlers, sich in der Frage international eng abzustimmen und darauf zu achten, dass Deutschland keine Kriegspartei werde.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.