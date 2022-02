Roderich Kiesewetter ist für die Lieferung von Waffen an die Ukraine. (picture alliance / Tsp / Kai-Uwe Heinrich)

Er sagte der "Rheinischen Post", die Bundesrepublik könne einen glaubhaften Beitrag mit Fernmeldeaufklärung, Störsendern, Nachtsichtgeräten, aber auch mit Panzerabwehrtechnologie oder Flugabwehrraketen leisten. Dies seien eher defensiv angelegte Waffen. Dagegen sagte der CDU-Außenpolitiker Röttgen, es gebe gute Argumente für die Position der Bundesregierung, keine Waffen an die Ukraine zu liefern.

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Strack-Zimmermann, rief Vertreter der Ukraine in der Debatte zur Mäßigung auf. Sie habe allergrößtes Verständnis dafür, dass die Nerven in Kiew blank lägen. Kein Verständnis habe sie dagegen für die steten verbalen Entgleisungen, sagte die FDP-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur.

Der Konflikt an der russisch-ukrainischen Grenze und Waffenlieferungen dürften auch ein dominierendes Thema beim Besuch von Bundeskanzler Scholz in den USA sein. Er trifft dort am Montag auf US-Präsident Biden.

