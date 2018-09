Der stellvertretende CDU-Vizevorsitzende Laschet sieht in der Wahl des neuen Unionsfraktionschefs Brinkhaus keinen Konfrontationskurs zu Bundeskanzlerin Merkel. Brinkhaus wolle nur einen neuen Arbeitsstil in der Bundestagsfraktion, erklärte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident im ZDF. Auch andere Unionspolitiker stellten sich demonstrativ hinter die Kanzlerin.

Laschet betonte im Fernsehinterview, er stehe aber ausdrücklich zu Merkel. Forderungen aus der Opposition, die Bundeskanzlerin müsse nun die Vertrauensfrage stellen, wies Laschet zurück. "Sie (Merkel) hat das Vertrauen der Fraktion". Es habe lediglich in der Frage des Vorsitzes einen Wunsch nach Veränderung gegeben.



Der CDU-Abgeordnete Willsch wertete die Wahl Brinkhaus' als Aufbruchssignal. Er sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die Abstimmung sei kein Votum gegen Merkel gewesen, sondern eines für die Fraktion. Zuletzt sei es dort nur noch um Geschlossenheit gegangen und nicht um die Talente der Abgeordneten.



Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Schwesig betonte im NDR-Hörfunk, Merkel müsse jetzt für Stabilität in der Union sorgen. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Göring-Eckardt bezeichnete die Abwahl des bisherigen Unionsfraktionschefs Kauder bei N-TV als Teil der Erosion der großen Koalition. Der Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Buschmann, äußerte im ZDF, dass Merkel die Unionsfraktion entglitten sei, es müsse jetzt einen Schnitt geben. Ähnlich äußerten sich Politiker der AfD und der Linken.



Der neugewählte Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Brinkhaus, will die Positionen der Abgeordneten von CDU und CSU künftig offensiver gegenüber der Regierung vertreten. Die Forderung der Opposition, Kanzlerin Merkel solle im Bundestag die Vertrauensfrage stellen, nannte Brinkhaus im ZDF wörtlich "Blödsinn".



Die Fraktion wolle mit der Bundeskanzlerin weiter gut zusammenarbeiten, sagte Brinkhaus in mehreren Fernsehinterviews. Er habe den Willen, Merkel zu unterstützen und die Regierung stark zu machen. Die Wahl des Fraktionsvorsitzenden der Union sei eine "interne Wahl" und sollte nicht überbewertet werden, sagte er auf die Frage, ob die Kanzlerin nicht geschwächt sei.



Der CDU-Politiker Brinkhaus hatte sich bei der Wahl des Fraktionsvorsitzenden gegen den von Merkel unterstützten Amtsinhaber Kauder durchgesetzt. Brinkhaus betonte, es handele sich nicht um eine Revolte. Er sprach von einem normalen Vorgang, dass nach einer gewissen Zeit neue Leute mit neuen Ideen kämen.



Im Deutschlandfunk zeigte sich der SPD-Politiker Mützenich überrascht darüber, dass es zu diesem Ergebnis gekommen sei. Der Politikwissenschaftler Florack ist der Ansicht, mit der Abwahl Kauders breche eine tragende Säule der Großen Koalition weg. Kauder sei eine Stütze für Angela Merkel gewesen, aber auch eine Verbindung zur SPD, sagte Florack im Deutschlandfunk.