Bob Dylan hat die Rechte an seinen Songtexten an den US-Konzern Universal Music Publishing Group verkauft.

Der Textkorpus umfasst mehr als 600 Lieder, darunter "Blowin' in the Wind", "The Times They Are A-Changin'" und "Like a Rolling Stone". Schätzungen zufolge zahlte das Musiklabel dafür mehr als 300 Millionen US-Dollar. Die "New York Times" spricht von der vielleicht größten Akquise von Musikverlagsrechten eines einzelnen Interpreten überhaupt. Vor 58 Jahren hatte Dylan seine ersten Lieder geschrieben. Er ist der einzige Musiker, der bisher mit einem Literaturnobelpreis ausgezeichnet worden ist. Er erhielt die Auszeichnung 2016.



Mitte November waren unveröffentlichte Liedtexte und Briefe des Musikers für 495.000 Dollar versteigert worden. Die private Sammlung des verstorbenen Blues-Künstlers und Dylan-Vertrauten Tony Glover war beim Auktionshaus R.R. Auction in Boston unter den Hammer gekommen. Der Käufer wurde nicht genannt. Zu der Sammlung gehörten Briefe, die sich Glover und Dylan schrieben, sowie Abschriften von Interviews, die Glover 1971 mit dem legendären Lyriker führte.

