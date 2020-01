In den vergangenen 25 Jahren hat die Zufriedenheit mit der Demokratie vor allem in entwickelten Ländern einer Auswertung der Universität Cambridge zufolge abgenommen.

Erfasst wurden Angaben von vier Millionen Menschen aus 154 Ländern, 25 verschiedene internationale Umfragen wurden dafür kombiniert. Insbesondere seit 2005 wurden die Werte demnach deutlich schlechter. Damals gaben 38,7 Prozent der Bürgerinnen und Bürger an, unzufrieden zu sein. Diese Zahl sei auf 57,5 Prozent gestiegen. Es sei bereits von einer "globalen demokratischen Rezession" die Rede, hieß es.



Besonders schlecht wird die Demokratie laut Universität Cambridge in Großbritannien, Brasilien, Mexiko, Australien und den USA bewertet. Zufrieden seien die Menschen dagegen in Dänemark, der Schweiz, Norwegen und in den Niederlanden. Deutschland liege im Mittelfeld.