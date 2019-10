Die türkische Universität Gaziantep plant die Eröffnung von drei Fakultäten im Norden Syriens, nahe der türkisch-syrischen Grenze.

Darunter soll ein Institut für Islamwissenschaften in der Stadt Azaz sein sowie eine erziehungswissenschaftliche Fakultät in Afrin und ein Institut für Ökonomie und Verwaltungswissenschaften in Al-Bab. Zuvor hatte die Universität Gaziantep schon eine Berufsschule in der syrischen Grenzstadt Jarablus eröffnet.



Der türkische Staatspräsident Erdogan hatte Anfang der Woche angekündigt, dass für zwei Millionen Flüchtlinge Gemeinden in Nordsyrien gebaut werden sollen. Ankara plant bereits seit Langem eine Sicherheitszone in Nordsyrien unter türkischer Kontrolle, auch um den Flüchtlingszuzug in die Türkei zu stoppen. Viele nordsyrische Gebiete sind allerdings unter der Kontrolle der kurdischen YPG-Miliz, die von Ankara als Terrororganisation eingestuft wird.