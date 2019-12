Die Universität Gießen ist nach einem mutmaßlichen Hacker-Angriff seit zehn Tagen offline und hat weiterhin mit massiven Einschränkungen zu kämpfen.

Eine Sprecherin der Hochschule sagte dem Deutschlandfunk, derzeit werde daran gearbeitet, die Funktionalität der E-Mails wiederherzustellen. Dies sei die oberste Priorität. Seit Montag würden dazu neue Passwörter an 38.000 Menschen verteilt. Dafür müssen sie mit ihrem Personalausweis in die Turnhalle kommen. Die "Gießener Allgemeine" berichtet von langen Schlangen.



Die Universität Gießen ist vermutlich durch einen Hackerangriff lahmgelegt worden. Nach einem schwerwiegenden IT-Sicherheitsvorfall wurden die Server am 8.12. aus Sicherheitsgründen heruntergefahren. Seit zehn Tagen ist die Hochschule Offline. Mail können nicht verschickt, Bücher können nicht ausgeliehen werden, das WLAN funktioniert nicht. Der Präsident der Hochschule bezeichnet es als eine "digitale Katastrophe". Das Landeskriminalamt sowie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt/Main wurden eingeschaltet.