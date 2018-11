An der Universität Göttingen ist offenbar ein V-Mann des Verfassungsschutzes enttarnt worden.

Die Gruppe "Basisdemokratische Linke Göttingen" veröffentlichte gestern den Namen eines 24-Jährigen, der rund zwei Jahre lang linke Aktivisten ausspioniert haben soll. Der Mann habe sich auch in universitäre Gremien wählen lassen. Bekannt wurde die Tätigkeit des mutmaßlichen V-Mannes durch eine Panne des Verfassungsschutzes. Auf ein Auskunftsersuchen hin habe die Behörde versehentlich Dokumente vorgelegt, in denen vergessen wurden, den Namen des V-Mannes zu schwärzen. Inwischen beschäftigt sich der niedersächsische Landtag mit dem Fall. Verfassungsschutz-Präsidentin Brandenburger will den Parlamentariern Auskunft geben. Innenminister Pistorius wollte die Meldung nicht kommentieren. Auch die Universität Göttingen will sich auf einer Sitzung mit dem Bericht über einen mutmaßlichen V-Mann in den Reihen ihrer Studenten beschäftigen.