Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt wegen zahlreicher Krankmeldungen von Studenten an der Universität Hohenheim gegen einen Arzt.

Wie die Behörde mitteilte, steht der Mann in Verdacht, falsche Atteste ausgestellt zu haben. Derzeit gehen die Ermittler von bis zu 145 möglichen Fällen aus. Sie beschlagnahmten Unterlagen und Dateien aus der Praxis des Arztes.



37 Studenten der Universität bei Stuttgart hatten sich im Mai nach Beginn einer Klausur krangemeldet und das alle mit Attesten des Arztes bestätigen lassen. Die Hochschule prüfte daraufhin auch weitere Krankmeldungen, die Studenten in der Prüfungswoche vorgelegt hatte. Auch dabei stießen sie auf viele Atteste, die der Mediziner ausgestellt hatte. Die Universität erkannte deshalb mehr als 100 davon nicht an, weshalb viele Studenten durch Prüfungen fielen.



