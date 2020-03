Die Hochschulen in Bayern und Baden-Württemberg verschieben wegen des Coronavirus ihren Semesterstart.

Alle Lehrveranstaltungen sollen statt Anfang April erst nach Ostern am 20. April beginnen, heißt es in Mitteilungen der zuständigen Wissenschaftsministerien. Bayern stoppt zudem alle laufenden Kurse, die in den Semesterferien stattfinden. Wie der bayerische Wissenschaftsminister Sibler mitteilte, soll die Verschiebung dazu beitragen, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Auch anstehende Examina und Prüfungen sollen möglichst verschoben werden. Die Entscheidung liege aber bei den Beteiligten.



Hier können Sie den Beitrag von Thomas Wagner für die Sendung "Campus & Karriere" im DLF nachhören.



In Österreich sollen ab Montag ebenfalls alle Universitäten und Fachchochschulen schließen und soweit möglich auf Online-Angebote umstellen. Auch Griechenland stellt den hochschulischen Lehrbetrieb vorerst ein.