Als erster Datenschützer bundesweit geht der baden-württembergische Landesbeauftragte Brink gegen den Einsatz von Überwachungssoftware bei Online-Prüfungen in Hochschulen vor.

Brink sagte in Stuttgart, bei einer Reihe von Examen mit Fernaufsicht über das Internet sei an Hochschulen im Südwesten gegen Recht und Gesetz verstoßen worden. Zahlreiche Studentinnen und Studenten hätten eine spezielle Software auf ihren Rechner spielen müssen, um an einer Prüfung von zuhause teilnehmen zu können. Auch hätten sie Kamera und Mikrofon anlassen müssen und ihren Platz vor dem Rechner nicht verlassen dürfen.



Brink hat nun einen Vorgabenkatalog erarbeitet, um Verstöße gegen den Datenschutz zu verhindern. So soll zwar eine Videoaufsicht bei Prüfungen erlaubt sein, ein Aufzeichnung jedoch nicht. Zudem soll der Einsatz von Plattformen, die den Rechner des Prüflings scannen und damit auch Zugang zu persönlichen Daten erhalten, künftig nicht mehr erlaubt sein.

Diese Nachricht wurde am 17.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.