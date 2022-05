Verkehrs-Projekt

Die Deutsche Bahn und zahlreiche Verkehrsverbünde haben mit dem Verkauf des 9-Euro-Monatstickets begonnen. (picture alliance/dpa | Oliver Berg)

Sie sollen in mehreren Wellen stattfinden: vor, während und nach den drei Monaten des 9-Euro-Tickets, das ab 1. Juni für drei Monate gilt. So sollen Erwartungen, Nutzung aber auch langfristige Auswirkungen auf das Verhalten erfasst werden.

Die Erforschung sei vor allem deswegen interessant, weil man schon länger überlege, wie man die Menschen in den Öffentlichen Personennahverkehr bringen könne, begründet Mark Vollrath, Professor an der TU Braunschweig, das Interesse. Bisher hätten sich rund 3.000 Personen an der Untersuchung beteiligt.

"Ein gigantisches Realexperiment"

Vollrath und seinem Team geht es unter anderem darum, ob das Ticket auch die Menschen zum Umsteigen anregt, die bisher wenig mit Bussen und Bahnen unterwegs sind. Zudem möchten sie herausfinden, wer umsteigt, was andere davon abhält und was sich die Befragten vom ÖPNV wünschen.

Für Professor Bogenberger von der Technischen Universität München ist die Einführung des Tickets ein "gigantisches Realexperiment". Ziel sei es, mit Hilfe der Daten Veränderungen im Mobilitätsverhalten zu erfassen und daraus Schlussfolgerungen für den Verkehr von morgen zu ziehen. Angela Francke, Professorin von der Universität Kassel, sieht in dem Angebot ein "disruptives Element". Es habe das Potenzial, gewohnheitsmäßiges Verhalten nachhaltig zu beeinflussen.

Die Teams aus Kassel und Braunschweig wollen mit ihren Erhebungen jeweils bundesweit forschen. In München konzentriert man sich dagegen auf die eigene Region. Dort sollen 1.000 Teilnehmer zudem ihr Mobilitätsverhalten per App erfassen. Erste Ergebnisse der Befragungen werden für den Sommer erwartet.