Der Deutsche Hochschulverband sieht die Meinungsfreiheit an den Universitäten in Gefahr.

Verbandspräsident Bernhard Kempen sagte Deutschlandfunk Kultur, er sei besorgt über eine allmähliche Verengung des Diskurskorridors. Verfassungsfeindliche Bestrebungen und Populisten hätten an den Hochschulen keinen Platz. Ansonsten müssten aber auch Außenseiterstimmen in der Wissenschaft Gehör finden, etwa bei Themen wie Gendergerechtigkeit, Flüchtlingsproblematik, Klimawandel oder Corona. Offenheit für die Ansichten anderer sei Teil der Universität, betonte Kempen, der in Köln Rechtswissenschaften lehrt.

"Wissenschaft kein Mainstream, sondern ein reißender Strom"

Als Präsident des Hochschulverbandes habe er viele Fälle erlebt, in denen Thesen und Themen tabuisiert worden seien. Wissenschaft sei aber kein Mainstream, in dem man sich lauwarm die Hände wasche. Sie sei ein reißender Strom, dessen Ränder gepflegt werden müssten, meinte Kempen.

Netzwerk für unter Druck geratene Forscher geplant

Nach einem Bericht der "Welt am Sonntag" bereiten Professorinnen und Professoren nun ein Netzwerk zur Unterstützung von Forschern vor, die aufgrund ihrer Thesen in Deutschland unter Druck geraten sind. Die Zeitung zitiert ein nicht namentlich genanntes Gründungsmitglied des Netzwerks mit den Worten, es sei ein Klima vorauseilenden Gehorsams entstanden. Wer in der Wissenschaft nicht den Mainstream reproduziere, gerate immer häufiger existenzbedrohend unter Druck.

Soziologe Rudolf Stichweh verweist auf die deutsche Geschichte

Der Bonner Soziologe Rudolf Stichweh spricht von einem historisch begründeten Phänomen an deutschen Hochschulen. Wegen der NS-Vergangenheit gebe es eine nachvollziehbare Neigung, rechtsintellektuelle Positionen salonfähig werden zu lassen. Die wissenschaftliche Kultur neige daher stärker zum liberalen und linken Rand des Spektrums, erläuterte Stichweh im WDR. In Frankreich sei dies anders. Dort fänden Rechtsintellektuelle wie Linksintellektuelle Platz an den Universitäten.

