Die Bildungschancen für Kinder aus Arbeiterhaushalten sind weiterhin deutlich geringer als für jene von Kindern mit Akademikereltern.

Dies ist das Fazit einer Studie des Stifterverbandes für die Wissenschaft und der Unternehmensberatung McKinsey, aus der das "Handelsblatt" zitiert. Demnach gelangen im Schnitt von 100 Grundschülern aus Arbeiterhaushalten nur 27 an eine Hochschule. Von 100 Akademikerkindern seien es hingegen 79. Diese haben laut der Studie zudem dreimal so große Chance auf einen Bachelor-Abschluss wie Nicht-Akademikerkinder.



Der Stifterverband erklärte bei der Vorstellung der Studie, die künftige Bundesregierung müsse alles daran setzen, die Chancengerechtigkeit in der Bildung weiter auszubauen. Deutschland brauche jedes einzelne Talent. Gefordert wurde zudem eine umfassende Bafög-Reform.

